Tragedia a Locri, un'anziana di 87 anni muore nell'incendio della sua abitazione in centro

Tragedia questo pomeriggio a Locri dove una anziana donna, C.C.A. classe 1937, è morta dopo essere rimasta intrappolata in un incendio scoppiato nella sua abitazione, in centro via Marconi. Le fiamme si sono sviluppate al quarto piano dello stabile, dove si trova l'appartamento della donna. Con l'autoscala, i pompieri hanno raggiunto il quarto piano dell'edificio e, contemporaneamente la porta d'ingresso accedendo all'appartamento, ma la donna era già deceduta a causa delle gravi ustioni riportate. Forse le sue condizioni le hanno impedito di fuggire alle fiamme che, in pochi secondi hanno avvolto il divano e gli arredi vicini. Il magistrato di turno sta coordinando le indagini per accertare le cause dell'incendio.

Il palazzo è stato evacuato, dopo l'allarme lanciato dai condomini. Sul luogo dell’incendio oltre ai vigili del fuoco pure il personale del 118 dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Siderno. Dalle prima verifiche è emerso che al momento dello scoppio dell’incendio la vittima era da sola in casa e non ha fatto in tempo, anche perché presa dal panico e dalla paura, a lasciare l’appartamento che nel giro di una manciata di minuti è stato letteralmente invaso dal fumo denso e tossico sprigionato dalle fiamme. Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana.