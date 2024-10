Rems in Calabria, una realtà su cui c’è ancora da lavorare

La questione è stata anche più volte sollevata dagli istituti penitenziari calabresi che devono sobbarcarsi la custodia di persone che non sono gestibili. Risultato? Un malato psichiatrico spesso viene semplicemente trasferito. Il più delle volte senza essere curato. Ma è solo una parte della matassa. Per Luca Muglia, garante regionale dei diritti delle persone detenute della Calabria, non è purtroppo neanche la parte peggiore della questione e sulle Rems insiste affermando che nonostante le migliorie bisogna lavorare. Per eliminare i tempi di attesa stimati in 2 anni. Altra questione? Cercare di trovare psichiatri che vogliano lavorare in carcere magari studiando nuovi incentivi, non solo economici, con il dipartimento regionale di Tutela della Salute.

Le Rems in Calabria sono solamente due: a Girifalco e a Santa Sofia D'Epiro. Più volte, però, lei ha denunciato la necessità di fare di più. E soprattutto di avere più strutture di questo tipo, per eliminare le attese e per consentire ai detenuti che hanno patologie psichiatriche una soluzione più consona. Si sta muovendo qualcosa?