Riciclaggio e usura all'ombra della 'ndrangheta: in carcere un imprenditore di Crotone, 14 indagati

Finanziamenti «anomali» da parte di soggetti pluripregiudicati ritenuti vicini a consorterie criminali di stampo camorristico e 'ndranghetista. I «prestiti» - a volte elargiti in contanti, altre mediante operazioni finanziarie tracciabili a fronte di artifizi negoziali - venivano poi reimpiegati nell’acquisizione di società, ovvero nell’acquisto di immobili e auto di lusso.

A conclusione di complesse indagini, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna - unitamente al Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) - con il supporto operativo dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, Brescia, Roma, Napoli e Catanzaro, la cooperazione di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Unità ICAN - «Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta), stanno eseguendo, nelle province di Bologna, Padova, Mantova, Latina, Napoli e Crotone, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale felsineo Domenico Truppa, con contestuali perquisizioni eseguite anche in Germania.