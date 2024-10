La Regione Calabria ospita il seminario sul Numero Unico Emergenza 112 Sordi ENS

Venerdì 11 ottobre 2024, dalle ore 15.00, presso la Sala Conferenza Verde della Cittadella Regionale della Calabria a Catanzaro, il Consiglio Regionale ENS Calabria in collaborazione con la Sede Centrale ENS organizza il seminario “Numero Unico Emergenza 112 Sordi ENS - Come usarlo?”

Durante il seminario, saranno trattati temi inerenti il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 che i cittadini possono utilizzare in Europa per chiedere soccorso in caso di emergenza di tipo sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e soccorso in mare, ed il Sistema 112 Sordi che, frutto della collaborazione tra Ministero dell’Interno ed ENS, ha reso accessibile il Numero Unico di Emergenza alle persone sorde, con l’obiettivo di abbattere le barriere comunicative e tutelare la piena inclusione e indipendenza delle persone sorde. Il servizio, infatti, permette agli operatori del 112 e dei numeri di emergenza italiani di sapere che il richiedente soccorso è una persona sorda così da poter attuare tutti gli accorgimenti necessari per intervenire in modo utile e appropriato senza la necessità di intermediari.