La 'ndrangheta padrona del traffico di droga in Italia. Il porto di Gioia Tauro punto di trasbordo verso l'Est

Il traffico di sostanze stupefacenti resta uno dei business più ricchi per tutte le organizzazioni criminali, comprese quelle italiane. E in questo scenario nell’ultimo anno «si è rafforzato il ruolo egemone della 'ndrangheta, che ha rappresentato nuovamente l’organizzazione mafiosa italiana più insidiosa e pervasiva, nonchè uno dei più potenti e pericolosi sodalizi criminali al mondo, contraddistinto da una pronunciata tendenza all’espansione su scala nazionale e internazionale».

A lanciare l’allarme è la Relazione annuale 2024 della Direzione centrale per i servizi antidroga. «Grazie alla presenza di propri esponenti e broker operativi nei luoghi di produzione e nelle aree di stoccaggio temporaneo delle droghe situate in Europa - si legge nel report - è l’organizzazione criminale più influente nel traffico della cocaina proveniente dal Sud America. La disponibilità di ingenti capitali di provenienza illecita e una spiccata capacità di gestione dei diversi segmenti e snodi del traffico le hanno permesso, nel tempo, di consolidare un ruolo rilevante nel narcotraffico internazionale, al quale altre reti criminali fanno riferimento per l’approvvigionamento della cocaina da destinare ai mercati di consumo».