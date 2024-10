Ci sono 21 piccoli comuni in Calabria "malati" di gioco d'azzardo online L'ELENCO

In Calabria nel 2023 è di 3.734,27 ml di euro il valore complessivo della raccolta di gioco da remoto, in aumento rispetto al valore di 3.247,14 ml di euro del 2022 e di 3.012,52 ml di euro del 2021. In Calabria, la raccolta pro capite fra la popolazione fra i 18 e 74 anni nel 2023 ammonta a 2.673,17 euro nei piccoli comuni e a 2.792,28 euro nell’insieme dei comuni. La raccolta pro capite del gioco online sull’insieme della popolazione residente ammonta a 2.032 euro nel 2023, 1.764 nel 2022, 1.624 nel 2021 e 1.141 nel 2020. Sono invece 748.667 i conti online attivi sull’utenza regionale residente e 192.454 i conti aperti.

Stridente ed allarmante il divario tra la raccolta pro capite online in Calabria, la media nazionale e delle aree del Paese tanto da collocare la regione ai vertici nazionali del gioco da remoto sull’insieme dei comuni e della popolazione così come nei piccoli comuni e sul target di popolazione 18-74 anni.