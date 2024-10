Volo di linea per Roma perde i contatti radio sopra la Calabria, due F-35 si alzano in volo e lo scortano

Due caccia F-35A del 32mo Stormo di Amendola, nel Foggiano, sono intervenuti nel primo pomeriggio per intercettare un aereo di linea Boeing 787, decollato dall’aeroporto internazionale di Mombasa, in Kenya, e diretto a Roma-Fiumicino. Il velivolo, mentre sorvolava la Calabria, aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo civile.

L’ordine di decollo rapido, in gergo tecnico 'scramble', è stato dato dal cetro operativo di Torrejon in Spagna, l’ente Nato responsabile nell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara.

Il personale «guida caccia» del 22mo Gruppo D.A.M.I. di Licola, nel Napoletano, ha fornito ai piloti dei due F-35 in volo le coordinate e le informazioni necessarie per raggiungere il velivolo civile ed effettuare la prevista procedura di identificazione e per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza. Prima che la coppia di caccia militari raggiungesse il velivolo civile, l’equipaggio del Boeing 787 ha ripristinato le comunicazioni radio con gli enti di controllo del traffico aereo proseguendo la sua rotta verso lo scalo romano. La rapidità con cui i velivoli militari si sono alzati in volo, sottolinea una nota della Difesa, è la dimostrazione dell’elevato livello di prontezza dell’intero servizio di difesa dello spazio aereo nazionale e della Nato, raggiunto grazie alla professionalità dei propri equipaggi e di tutto il personale dell’Aeronautica Militare coinvolto.