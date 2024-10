Disponibili 2,5 milioni per ammodernare i teatri in Calabria

«La Regione Calabria intende sostenere i teatri calabresi attraverso una serie di interventi infrastrutturali che puntino ad innalzare la qualità dei luoghi in cui si fa cultura, ritenendo anche l’ambiente un elemento essenziale dell’offerta culturale. L’intervento rappresenta un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per fornire un servizio pubblico in grado di garantire la crescita dei territori e delle comunità, con l’obiettivo di aumentare i livelli di partecipazione». È quanto affermato dall’assessora regionale alla Cultura, Caterina Capponi, nell’introdurre i lavori, in Cittadella a Catanzaro, in occasione della riunione con le delegazioni dei Comuni capoluogo di provincia, indetta con lo scopo di presentare la scheda progettuale “Teatro nei Capoluoghi”, approvata con Dgr n. 83 del 4 marzo scorso.

La scheda, finanziata con Delibera Cipess n.17 del 23 aprile, rientra negli interventi concertati e inseriti nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione che la Regione Calabria ha sottoscritto con il Governo il 16 febbraio scorso a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 con l’obiettivo di investire due milioni e mezzo di euro per il miglioramento delle strutture teatrali pubbliche nei cinque Comuni capoluogo di provincia.