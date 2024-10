Assunzioni nei Comuni in dissesto, la proroga nel decreto “Omnibus”: un assist per la Calabria

Più tempo per il reclutamento di personale negli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio. Il decreto “Omnibus” convertito definitivamente in legge dal Parlamento offre un “assist” ai Comuni (in primis) per ovviare alla carenza di risorse umane in una fase decisiva per la messa a terra dei progetti Pnrr. La norma proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria - organo del Viminale - il termine entro il quale possono essere fatte le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari. Viene così evitato il frequente ricorso a ripetute pronunce Cosfel per procedure approvate dalla Commissione ma non immediatamente attuate dall’ente destinatario della decisione. Con conseguenze sotto gli occhi di tutti: enti locali, come avviene in Calabria dove il numero di enti in dissesto finanziario è alto, impossibilitati ad adempiere ai compiti loro assegnati e che finiscono sul banco degli imputati per la mancata realizzazione delle iniziative programmate.