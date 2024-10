Depurazione in Calabria: oltre 30 interventi messi in campo in un anno

Una significativa mole di lavoro che si è dipanata, a macchia di leopardo, da un estremo all’altro della regione. Sono oltre 30 gli interventi in altrettanti comuni oggetto della procedura d’infrazione dell’Unione europea in tema di depurazione, messi in atto, su delega del Commissario Fabio Fatuzzo, dal Subcommissario Antonino Daffinà, a conclusione del suo primo anno di attività sul territorio calabrese. Interessate, in vario modo, tutte le province calabresi oltre che alcuni comuni capoluogo che è opportuno passare in rassegna per verificare lo stato di avanzamento della progettualità e dei lavori in corso. Ma è bene procedere con ordine.

Risulta di fondamentale importanza, l’intervento, suddiviso in sette lotti, che interessa il Comune di Reggio Calabria. A tal proposito, a Gallico, è in corso di completamento la verifica del progetto esecutivo. L’obiettivo della struttura commissariale è quello di avviare i lavori entro il 2024. Progetto esecutivo in corso di realizzazione pure a “Concessa”, mentre per i rimanenti cinque lotti, sono in fase di approvazione i rispettivi progetti definitivi. Work in progress a Monasterace dove i lavori per il nuovo depuratore sono stati consegnati già nel mese di febbraio e si trovano regolarmente in corso con uno stato di avanzamento pari a circa il 50%. Così come sono in fase avanzata i lavori riguardanti i Comuni di Belvedere Marittimo, Oppido Mamertina, San Roberto, Feroleto Antico e Mongrassano. Di prossimo avvio quelli riguardanti i Comuni di San Giovanni in Fiore, Mormanno, Serra San Bruno e Dinami.