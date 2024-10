Calabria, borse di studio fino a 10 mila euro per giovani laureati

La regione Calabria destina oltre 6 milioni di euro di fondi Pnrr ai neolaureati. Per i giovani calabresi voucher fino a 10mila euro per master accreditati Asfor, acceleratori all’ingresso professionale garantito. I destinatari principali dell’iniziativa sono i laureati triennali e magistrali residenti in Calabria da almeno sei mesi. L’obiettivo è consentire ai talenti di accedere a un’offerta formativa qualificata, che li prepari al meglio per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo. Inoltre, per chi soddisfa particolari requisiti economici e di merito, come un ISEE inferiore a 10.490 euro e un voto di laurea pari o superiore a 104/110, sono previste borse di studio aggiuntive per coprire le spese di soggiorno, vitto e trasporto. Il programma, che si sviluppa su un arco temporale di tre anni, coprirà le spese di iscrizione a Master per gli anni accademici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Di questi fondi, 1.500.000 euro saranno destinati a percorsi formativi interni alla Calabria, mentre 500.000 euro andranno a coprire corsi extraregionali. Per partecipare al bando, i candidati devono presentare la domanda il 30 novembre. La domanda, completa degli allegati richiesti, deve essere inviata via PEC all’indirizzo: [email protected]. Tra i percorsi finanziabili con il voucher rientra il Master in Finance & Risk della fondazione Ipe, scuola d’alta formazione e business school, una scelta d’eccellenza per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della finanza con un programma che si distingue per il 100% di placement entro sei mesi dal termine del percorso formativo e per la sua alta reputazione a livello internazionale. Il master Ipe è infatti al 40esimo posto a livello mondiale nel settore Finance, confermandosi tra i programmi più competitivi a livello globale.

E’ possibile partecipare all’open day per ricevere informazioni dettagliate sul funzionamento del voucher e sulle modalità di candidatura; incontrare docenti e alumni che condivideranno le loro esperienze e consigli; scoprire come il master Ipe ti aiuterà a inserirti nel mercato del lavoro grazie al suo approccio pratico e altamente specializzato; approfondire i dettagli sull’altissimo tasso di occupabilità garantito dal programma e sui network professionali offerti.