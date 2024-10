Settimana Mondiale del Sordo e Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, gli eventi di Ens Calabria

Anche l’ENS Calabria ha promosso le iniziative per la ricorrenza della Settimana Mondiale del Sordo (23-29 settembre 2024), della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni (23 settembre 2024) e della Giornata Mondiale del Sordo (28 settembre 2024) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti delle persone sorde, sulla promozione della LIS, sulle difficoltà che ancora oggi le persone sorde incontrano nella vita quotidiana, dall’istruzione alla comunicazione, dal lavoro all’informazione, e su quanto deve essere fatto per garantire una reale inclusione nella società.

Il 23 settembre, in occasione della Giornata internazionale delle Lingue dei Segni, anche la Calabria si è illuminata di blu, così come tantissimi altri luoghi tra i più rappresentativi in Italia e nel mondo, con l’obiettivo di ricordare e celebrare insieme questa importante giornata dedicata alle lingue dei segni. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, anni fa, ha scelto il giorno del 23 settembre per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere, e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo. Anche quest'anno, è stata lanciata l'iniziativa “Blue light for sign languages”, ideata dalla Federazione Mondiale delle Persone Sorde di cui è membro anche l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS), una sfida alle Istituzioni ad illuminare di blu i luoghi più rappresentativi del Paese proprio con l'obiettivo di rendere più forte il messaggio sulla necessità di tutelare i diritti delle persone sorde. In Italia, la data del 19 maggio 2021 il Governo italiano ha riconosciuto con legge la Lingua italiana dei segni (LIS) e la Lingua italiana dei segni tattile (LIST). In Calabria, si sono illuminati di blu la Cittadella Regionale della Calabria (sede della Regione Calabria), monumenti storici e palazzi amministrativi, un piccolo gesto simbolico ma di grande valore sociale per le persone sorde, protagoniste di una giornata che rimarrà sempre nella memoria di tutti quanti.

Inoltre, dal 23 al 29 settembre è stata celebrata in tutto il mondo la Settimana Internazionale delle Persone Sorde, una iniziativa della World Federation of the Deaf lanciata per la prima volta nel 1958 a Roma. In questo evento globale che coinvolge le 70 milioni di persone sorde sparse per il mondo e le associazioni che le rappresentano, anche l’ENS ha fatto la sua parte. La Sede Centrale ENS, la Sezione Provinciale ENS Genova e il Consiglio Regionale ENS Liguria, hanno organizzato una tre giorni di iniziative a Genova, il 26/27/28 settembre, incentrate sull’identità e sulla cultura della comunità Sorda, con la data clou del 28 settembre, quando è stata festeggiata anche la Giornata Mondiale del Sordo 2024 con un corteo per le vie del centro del capoluogo ligure. Dalla Calabria hanno partecipato soci e dirigenti regionali e provinciali ENS, i quali hanno esposto uno striscione con un messaggio auspicante, cioè quello di “un mondo dove le Persone Sorde possano usare la propria Lingua dei Segni ovunque!”