Inchiesta sugli ultrà milanesi, il ruolo di Luca Lucci con i rapper e quei concerti di Fedez organizzati in Calabria

Dalle indagini della Dda di Milano sulle curve di Inter e Milan sarebbero emerse anche le «ambizioni imprenditoriali» del leader della Sud di Luca Lucci nel settore musicale per i suoi rapporti personali con i cantanti rap come Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun, Gue Pequeno). Relazioni che «gli ha consentito di aumentare, in maniera esponenziale, e con pochissimi controlli, i propri guadagni, avviando preliminari accordi tesi a gestire i concerti di tali artisti, sia sul territorio nazionale (ed in particolare in Calabria), sia internazionale, facendo leva sull'intraprendenza del suo fedelissimo Hagag Islam», molto vicino a Federico Lucia e arrestato con Lucci, «già in contatto con alcuni imprenditori operativi nel settore, molti dei quali di origine calabrese». Lo scorso agosto è proprio Hagag a organizzare una serie di concerti di Fedez ad agosto, tra Roccella Jonica e Gioia Tauro.