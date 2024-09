Trasporti in Calabria, la Regione investe sui treni

Non solo dieci nuovi treni per il totale ricambio della flotta in Calabria, ma anche un nuovo sistema di infomobilità e bigliettazione elettronica integrata fra Trenitalia e Ferrovie della Calabria, ed annessi interventi per la promozione della mobilità sostenibile. Sono questi i cardini dell’atto di indirizzo per l’aggiornamento del piano di investimenti approvato nei giorni scorsi in Giunta regionale, che mette complessivamente sul tappeto quasi 140 milioni (139.371.689,77 euro).

Il programma affonda le radici nell’Accordo di coesione siglato lo scorso febbraio, prima Regione in Italia, con il Governo. Nel capitolo della mobilità urbana sono previste tre azioni complementari agli investimenti infrastrutturali per il trasporto pubblico locale: rinnovo materiale rotabile ferroviario («l’acquisto consente la sostituzione di mezzi attualmente in uso con alto grado di vetustà e ridotta capacità, si opterà per mezzi di ultima generazione e sarà migliorata anche l’accessibilità per i passeggeri a ridotta mobilità), digitalizzazione («l’obiettivo è la realizzazione di un “Intelligent Transport System” che fornirà informazioni in tempo reale sull’offerta dei servizi di trasporto pubblico della Calabria, si garantirà la vendita dei titoli di viaggio con integrazione tariffaria fra tutti i servizi di trasporto pubblico»), interventi complementari per favorire la mobilità sostenibile («l’intervento incentiverà lo spostamento modale dal trasporto individuale al trasporto collettivo mediante modelli operativi innovativi e di intelligenza artificiale, nonché mediante incentivazioni da applicarsi al trasporto pubblico regionale al fine di promuovere la mobilità sostenibile»).

In quest’ottica, la Giunta guidata dal governatore Occhiuto ha deciso innanzitutto di acquistare dieci nuovi treni (7 “Blues” a multi-alimentazione e 3 “Pop” completamente elettrici). «Con l’arrivo di questo materiale – sottolineano dalla Cittadella – in appena un quinquennio sarà completato il ricambio totale dei treni in Calabria». L’investimento, in questa specifica linea, ammonta a 88.971.689,77 euro, somma alla quale si aggiungono altri 22.400.000 euro per la “fornitura di materiale rotabile per il servizio ferroviario sulla rete regionale, da programmarsi contestualmente all’affidamento del servizio” alle Ferrovie della Calabria.