Calabria, legge sui sorveglianti idraulici: braccio di ferro Regione-governo

La Regione Calabria sceglie il braccio di ferro con il governo davanti alla Corte costituzionale. Oggetto del contendere è la legge numero 27 dell’8 luglio 2024, una norma che riguarda alcune disposizioni in materia di forestazione e modifica le regole d’ingaggio sulla trasformazione di rapporti di lavoro per i sorveglianti idraulici. Per Palazzo Chigi il testo è incostituzionale «in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, violano gli articoli 3 e 117 della Costituzione». Per i tecnici di Consiglio e Giunta regionale, invece, «le disposizioni non presentano i profili di illegittimità costituzionali rilevati». Da qui la decisione dell’esecutivo guidato da Roberto Occhiuto di resistere in giudizio contro il governo nazionale.

E anche se potrebbe essere derubricato a questione tecnica, lo scontro istituzionale sull’asse Roma-Catanzaro ha risvolti quasi paradossali. Con la Calabria che prova a legiferare sulla “sua” forestazione e viene stoppata dal ministro (Roberto Calderoli) che vorrebbe il trasferimento di (quasi) tutti i poteri alle Regioni. Secondo la tesi di Calderoli, e dei tecnici di Palazzo Chigi, la Calabria si sarebbe appropriata di competenze che non le spetterebbero.

Toccherà adesso ai giudici della Consulta dirimere la controversia e riportare ordine in una vicenda abbastanza ingarbugliata.