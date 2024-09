Sanità privata della Calabria, protesta alla Cittadella contro il “blocco” contrattuale

L’avvio dell’autunno segna il ritorno delle manifestazioni di protesta sotto agli uffici della Giunta regionale. A concentrarsi nel piazzale della Cittadella, nel quartiere Germaneto, a Catanzaro, come nel resto d’Italia, sono stati, ieri, i lavoratori del comparto socio-sanitario delle Rsa private, indotti a protestare a causa del lungo protrarsi del mancato adeguamento del loro contratto di lavoro rispetto a quello dei colleghi con analoghe mansioni nel comparto sanitario pubblico. Dalla piazza, il grido «Contratto! Contratto!» si è alternato all’approfondimento delle questioni di merito: adeguamento salariale rispetto al comparto pubblico, allineamento del monte ferie, riduzione delle ore settimanali da 38 a 36, come nel settore pubblico, indennità per maternità e malattia adeguate al comparto pubblico e introduzione dell’indennità per malattia del figlio. Ad accompagnarli c’erano anche i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil.