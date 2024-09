Trasporti, il Ministero dà l'ok al progetto riqualificazione SS106 Jonica Reggio Calabria-Catanzaro Lido

Lo sviluppo della progettazione per il miglioramento e la riqualificazione del tratto della SS106 Jonica che va da Reggio Calabria a Catanzaro Lido, per un impegno stimato di 30 milioni di euro, è inserito nella sezione dedicata a «studi e progettazioni» del nuovo contratto di programma Ayas. E’ quanto si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L’avvio delle attività progettuali è stato annunciato nella riunione di questo pomeriggio presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, alla presenza dei sindaci dei territori interessati (i comuni di Bagaladi, Cardeto, Condofuri, Montebello, Palizzi e Roghudi) e dell’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

Nel corso della riunione, Salvini ha ricordato lo stanziamento di 3 miliardi disposto per la SS106 nella legge di bilancio 2023 e l’impegno finanziario previsto per le strade della Calabria nel nuovo contratto di programma di Anas 2021-2025.