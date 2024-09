Con il Sud, al via 8 nuovi progetti in 12 beni confiscati: due sono in Calabria

Dodici fabbricati e terreni confiscati alla criminalità organizzata saranno restituiti alla collettività grazie a 8 nuovi progetti selezionati dalla Fondazione Con il Sud con la quinta edizione del bando Beni Confiscati, promosso lo scorso anno con l’obiettivo di valorizzare questi beni grazie a iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo. Quattro progetti saranno avviati in Campania (province di Napoli e Salerno); 2 in Calabria (Catanzaro e provincia di Reggio Calabria); 1 in Sicilia (provincia di Catania); 1 in Sardegna (provincia di Nuoro). Saranno finanziati con oltre 3 milioni di euro complessivi.

«Lavoro, integrazione, sostegno a persone in difficoltà, servizi alla collettività e percorsi di coesione sociale. La restituzione alla comunità di questi 12 beni confiscati permetterà tutto questo dimostrando ancora una volta quanto puntare sul terzo settore per la valorizzazione di questi spazi sia opportuno e vincente», ha dichiarato Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione Con il Sud. «Se ce ne fosse bisogno, ce lo dimostrano - ha spiegato - anche le iniziative già realizzate e sostenute dalla Fondazione in questi anni e che hanno permesso di valorizzare 86 beni confiscati (54 fabbricati; 14 terreni; 17 terreni con fabbricato rurale e 1 natante) per un totale di oltre 1.8 milioni di metri quadri riqualificati e restituiti ai cittadini».