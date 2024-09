Stamani in Calabria riparte l’anno scolastico tra entusiasmo e vecchi problemi: oltre 250mila gli studenti

Finalmente in classe. Stamattina l’attesa prima campanella per quasi tutti i 250.600 studenti calabresi organizzati in 14.600 classi e affidati a 36mila docenti. I supplenti sono circa 4mila, 3mila dei quali di Sostegno. Il loro alto numero è causato dal robusto aumento dell’organico di fatto rispetto all’organico di diritto: aggiunte 4.179 cattedre di Sostegno alle 4.661 iniziali. È il giorno del gran ritorno ufficiale per tutti, tranne che per le ragazze e i ragazzi della città di Reggio Calabria che entreranno in classe giovedì 19 in modo da consentire la piena fruibilità degli eventi previsti dalle feste mariane.

Immissioni in ruolo

Assunzione in arrivo per altri novantuno docenti precari calabresi che forse ormai non ci speravano più. Sono stati recuperati per coprire posti non utilizzati sinora nelle immissioni in ruolo e che l’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha ripartito tra le classi di concorso per le quali sono state rilevate disponibilità. Fanno parte del contingente assunzionale autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Calabria per l’anno scolastico 2024/2025 (1.415 cattedre), diviso tra le Graduatorie di merito (Gm) degli ultimi concorsi e le Graduatorie ad esaurimento (Gae). La direttrice dell’Usr, Antonella Iunti, lavora senza sosta affinché l’anno possa cominciare al meglio e segue personalmente lo scorrimento delle graduatorie per consentire ulteriori immissioni in ruolo, adesso come nei prossimi mesi.