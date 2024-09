Nel 98% dei grandi ospedali mancano agenti di notte. In Calabria c'è una copertura fino alle 8 di sera

Davanti a questa emergenza «è necessaria una riorganizzazione del Piano sicurezza ospedali del Viminale, come quella avvenuta nel 2023, che tuttavia è insufficiente». Gli arresti in flagranza di reato e quelli entro le 48 ore «sono un passo in avanti, ma non arginano sul nascere le violenze. Serve un ulteriore dispiegamento di forze». «Fino a quando non sarà garantito almeno un agente h24 nei grandi ospedali - afferma De Palma - servirà l’esercito ma con presenze fisse». In particolare, in Campania non esiste alcuna copertura notturna, ma solo volanti che fanno la ronda, «spesso, i poliziotti mancano anche di giorno» e in nessuna struttura ci sono coperture notturne». In Calabria, nei pronto soccorso più in difficoltà come Cosenza, Catanzaro, Crotone, Locri e Vibo, "gli agenti garantiscono al massimo copertura fino alle 8 di sera». In Liguria, nei tre pronto soccorso di Genova, «non c'è nessuna copertura notturna» ma solo presidi diurni dal lunedì al venerdì.