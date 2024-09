Emergenza sbarchi, ristori anche ai comuni calabresi

Organizzazione e gestione dei flussi di migranti, ma anche spese per le prime cure e la somministrazione dei pasti. L’emergenza sbarchi con gli arrivi previsti dal piano di riparto nazionale del Ministero dell’Interno dura ormai da tempo. E per andare incontro alla situazione il Governo ha deciso di procedere con ristori in favore dei comuni più colpiti da questa problematica.

Il Viminale ha dato l’ok al decreto per il “riparto in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, del contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2023, previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191”. In tutta la Calabria sono otto i comuni beneficiari delle risorse: Crotone con 3.329 flussi ha ottenuto quasi 127mila euro, a Cutro (teatro di uno dei nubifragi più dolorosi degli ultimi anni) con 80 vanno poco più di 3mila euro, mentre a Vibo Valentia con 714 sono assegnati 27mila euro.