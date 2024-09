Destinazione Calabria, tour tra i borghi degli operatori turistici tedeschi: entusiasmo per le bellezze e le tradizioni locali

Si è svolto con successo, da lunedì 9 a oggi, l’incoming del turismo con gli operatori tedeschi tra alcuni dei borghi calabresi più caratteristici.

L’iniziativa, promossa da Regione Calabria, con il Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, e ITKAM, la Camera di Commercio italiana per la Germania, si colloca nel progetto più ampio “Destinazione Calabria”, volto alla promozione sul mercato tedesco e a favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale.

L’obiettivo di Regione ed ITKAM, infatti, è quello di promuovere, tra gli operatori turistici tedeschi, la validità e della varietà di attività che si possono svolgere in Calabria, in ogni periodo dell’anno, dal settore culturale a quello enogastronomico, dallo sport ai percorsi di fede ed alle feste, in modo che costoro possano riproporre il programma ai propri clienti, incrementando ulteriormente il flusso di visitatori provenienti dalla Germania.