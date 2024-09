Nuova vita... ai cimiteri. 27 milioni per 154 Comuni calabresi

Quasi 27 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnati dalla Regione agli enti locali. Buone notizie per 154 Comuni che hanno che hanno chiesto (e adesso ottenuto) risorse per l’ampliamento e la messa in sicurezza dei cimiteri. «Si tratta di due obiettivi urgenti quanto indispensabili», sottolinea l’Anci nell’esprimere soddisfazione. «Il governatore Occhiuto ha ascoltato le nostre richieste e mostrato nel merito sensibilità, attenzione e prontezza. C’era l’esigenza, fortemente sentita nei territori, di interventi strutturali importanti nei cimiteri comunali, che da qui in avanti potranno avere corso», aggiunge la presidente Rosaria Succurro.

Il decreto del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, firmato dai dirigenti Claudio Moroni e Francesco Tarsia, contiene l’elenco dei Comuni beneficiari delle somme per l’importo complessivo di 26.946.954,69 euro.

L’iter che in queste ore giunge a conclusione è stato avviato con la manifestazione d’interesse datata 28 aprile 2023, sulla base di «una crescente esigenza dei Comuni ricadenti nel territorio regionale di contributi atti a incidere sugli impianti cimiteriali in considerazione del notevole incremento dei decessi per una popolazione sempre più anziana».

Da qui la necessità, rilevata dalla stessa Regione di «intervenire per dare una risposta a tale esigenza sociale e sanitaria distinguendo due principali fattispecie di fabbisogno, ossia quello destinato all’ampliamento degli impianti cimiteriali e quello, invece, destinato alla messa in sicurezza di impianti già esistenti e sufficienti alla domanda».

Entro i termini sono pervenute 239, delle quali adesso 154 vengono ammesse a finanziamento.