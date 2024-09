Lo scandalo della diga Timpa di Pantaleo a Siderno, parere favorevole al recupero: lavori per 25 milioni di euro

Con la nota n. 21271 del 6 settembre 2024 il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche), a seguito dell’istruttoria di competenza, ha comunicato al Commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria parere favorevole di fattibilità tecnico - economica per il recupero dell’invaso Timpa Pantaleo. Il progetto è stato classificato PFTE ai sensi del nuovo codice e rientra nell’ambito del Piano Statale PNISSI. Quindi: Messa in sicurezza del pozzo di accesso alla camera di manovra delle paratoie e di ripristino della corretta funzionalità dell’invaso Diga Timpa di Pantaleo sul Torrente Lordo - Comune di Siderno, il consolidamento del versante in destra idraulica dell’invaso ed opere accessorie. L’importo dei lavori ammonta ad 24.960.000 euro.