Omicidio Bellocco a Cernusco, spunta un testimone: “Ho sentito due colpi di pistola”

Dice di aver sentito due colpi di pistola uno dei testimoni sentiti nelle indagini della procura di Milano per ricostruire la dinamica dell’omicidio di Antonio Bellocco, figura emergente della curva nord e legato alla 'ndrangheta, accoltellato da Andrea Beretta, leader ultrà dell’Inter e ora in stato di fermo a Opera.

Il racconto dell’uomo, uno dei pochi che ieri mattina si trovava nei pressi della palestra 'Testudo', e che è stato sentito dai Carabinieri, fa ipotizzare che Beretta, una volta salito sulla macchina di Bellocco, abbia sparato due volte per poi, una volta caduto a terra il caricatore della Beretta per via della colluttazione, usare il coltello per assassinare l'erede della potente 'ndrina di Rosarno. E poiché al momento nell’abitacolo della vettura è stato trovato un solo proiettile, il nodo del secondo colpo potrebbe essere sciolto dall’autopsia sul corpo di Bellocco in programma per la prossima settimana.