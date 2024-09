Trasporti in Calabria, dal 16 settembre al 19 gennaio circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Sibari e Crotone

Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Ionica per consentire interventi di upgrade tecnologico e di potenziamento infrastrutturale. Da lunedì 16 settembre e fino al 19 gennaio 2025, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Sibari e Crotone.

Prevista una riprogrammazione del servizio regionale con corse bus tra Sibari e Crotone.

Il treno Intercity con la Puglia sarà instradato sulla Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Sibari e Catanzaro Lido è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, sono ammessi i cani guida e quelli di piccola taglia negli appositi trasportini.