Tirocinanti calabresi, si torna in piazza. Mobilitazione il 18 settembre a Catanzaro

Le conquiste sin qui ottenute grazie alle lotte dei lavoratori e sostenute, tra gli altri, da Nidil-Cgil, FelsaCisl e UIltemp-Uil, rischiano di rimanere - si legge in un comunicato sindacale - solo inchiostro su carta, e non lavoro vero e dignitoso, vanificando i passi in avanti fatti. Siamo stati facili indovini nell’anticipare che l’emendamento che riconosce le deroghe assunzionali per i tirocinanti negli enti calabresi non avrebbe prodotto un solo posto di lavoro e così è stato.

Tornano in piazza i tirocinanti calabresi. La Nidil-Cgil, FelsaCisl e UIltemp-Uil hanno indetto una grande giornata di mobilitazione per il 18 Settembre prossimo, con un sit-in che si terrà alla Cittadella regionale di Catanzaro

Gli enti, come sosteniamo da tempo, non sono nelle condizioni economiche di assorbire un bacino così ampio di lavoratori, né lo saranno vista la cronica situazione finanziaria degli stessi. Occorre, dunque, rappresentare alla politica regionale e nazionale la situazione di emergenza sociale che si sta venendo a creare e l’urgenza di coinvolgere il ministero della Funzione Pubblica, così come era stato promesso dal governatore Occhiuto alle Segreterie Confederali di Cgil, Cisl e Uil Calabria.

Un incontro pazientemente atteso - hanno evidenziato i sindacati - e che avrebbe dovuto realmente essere una svolta per l’assorbimento del bacino nell’amministrazione pubblica che tante volte si dimentica di loro, ma se ne ricorda prontamente quando si tratta di sfruttare il lavoro senza dare diritti e tutele. Per tale motivo, queste Segreterie regionali indicono una grande giornata di mobilitazione per la data del 18 Settembre prossimo, con un sit-in da tenersi a Catanzaro presso la Cittadella Regionale. Occorre che la Calabria veda il disagio in cui vivono 4200 lavoratori e le loro famiglie che da anni prestano servizio nelle nostre comunità, ma senza un regolare contratto di lavoro, che riconosce loro la dignità che quotidianamente si guadagnano. Occorre che la Politica tutta sia richiamata a rispettare le promesse e gli impegni presi con i lavoratori per una soluzione definitiva di una vergogna che va avanti da troppo tempo".