Cirò Marina, l'appello disperato dei familiari del 29enne Franco Mastrota: “Non abbiamo notizie dal 25 agosto”

Un appello urgente è stato lanciato dai familiari per della scomparsa di Franco Mastrota, il giovane di 29 anni è sparito dalla comunità di recupero per tossicodipendenze (Cast) di Cirò Marina il 25 agosto scorso. Dalla struttura sarebbe stato allontanato dopo un lite del ventinovenne con un altro ospite. Da allora, però, di Mastrota si sono perse le tracce. I parenti hanno presentato denuncia e nel loro appello si dicono molto preoccupati per le condizioni di salute e la sua incolumità.

«Franco, fanno sapere i familiari - necessita, di cure mediche quotidiane per mantenere la sua stabilità psicofisica; segue, infatti, una terapia farmacologica, la cui interruzione potrebbe causare disorientamento e comportamenti potenzialmente aggressivi. Attualmente, non dispone di mezzi per contattare la sua famiglia, che teme possa trovarsi in difficoltà». Chiunque abbia informazioni su Franco o l’abbia visto recentemente è pregato di mettersi in contatto immediatamente con i familiari o le forze dell’ordine. Del caso se ne sta occupando la trasmissione “Chi l'ha visto?”.