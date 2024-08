La tempesta dopo... la quiete. Ultimi scampoli di un'estate caldissima anche per la Calabria, che negli ultimi giorni, però, sta fronteggiando situazioni meteo complicate, in controtendenza con settimane di caldo avvolgente. In questo video, il territorio di Lungro letteralmente invaso dall'acqua, con tanto di cascate di fango che invadono il paese.