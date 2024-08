Si ferma a Sala Consilina per un caffè ma si sente male: morto 37enne originario della Calabria

Si è fermato per una pausa caffè, ma è crollato e ha perso la vita all'interno del bar. È successo questa mattina nell'area di servizio sulla corsia nord dell'autostrada A2 del Mediterraneo, a Sala Consilina, nel Salernitano. La vittima è un uomo di 37 anni, originario della Calabria. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti della Polstrada di Sala Consilina stanno effettuando i rilievi del caso. Il corpo dell'uomo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Polla, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari. L'uomo, in viaggio verso Roma per motivi di lavoro, si era fermato all'autogrill per una breve sosta. Secondo alcuni testimoni, si è improvvisamente accasciato all'interno del locale.