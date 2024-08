Calabaia: oltre il mare, la cultura. Ecco il premio “Caligiuri” con borsa di studio per la ricerca universitaria

Oltre la bellezza del luogo, il mare ed il sole. Oltre ogni forma di amicizia e condivisione. L'Associazione “Amici di Calabaia”, ogni anno, cura ogni aspetto legato ad uno dei “villaggi” sul mare più bello ed organizzato, sull'alto Tirreno cosentino. Feste ed eventi, gare e proposte. Da quest'anno, ampio spazio anche alla cultura.

Ecco allora il premio “Caligiuri”, dedicato alla memoria del primo Presidente, Renzo Caligiuri, per sostenere-l'istruzione e la ricerca universitaria. Un premio dell'importo di € 2.500,00, donato direttamente dalla famiglia Caligiuri, destinato a laureate e laureati o dottoresse e dottori di ricerca nel periodo luglio 2023-luglio 2024, per la migliore tesi magistrale, a ciclo unico o dottorale avente come argomento: “lo sviluppo sostenibile: aspetti ambientali, economici e sociali”.

Venticinque le partecipazioni rispondenti ai requisiti del bando , che hanno riguardato dottori magistrali laureati in dieci università collocate in sei regioni italiane (dal Veneto alla Sicilia). La vincitrice? Arianna Aiello, calabrese e laureata all'Unical, che ha presentato un lavoro di tesi magistrale in Economia e commercio dal titolo: “La Blue Economy: crisi idrica e prospettive future”.