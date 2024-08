Calabria, scontro con Roma anche sui rifiuti. Il Ministero: "Le scorie vanno smaltite a Crotone"

Ma oltre a queste scintille, si aggiungono da un lato la presa di posizione di Palazzo Chigi di resistere in giudizio contro la Regione nell'ambito di un contenzioso sulla gestione del sistema idrico; e dall'altro la scelta dello stesso esecutivo della premier Giorgia Meloni di impugnare davanti alla Corte Costituzionale una legge varata dal Consiglio regionale con al centro la trasformazione dei rapporti di lavoro per i sorveglianti idraulici. E in questo scenario, si inseriscono le polemiche sugli interventi di risanamento ambientale del Sito di interesse nazionale di Crotone che l'azienda dovrà avviare entro ottobre.

L'ultimo intervento è arrivato dal direttore generale del Mase, Luca Proietti. Che, ieri, ha spiegato le ragioni che lo scorso 1 agosto hanno indotto il dicastero romano di via Cristoforo Colombo a dare il via libera alla multinazionale del gruppo Eni a smaltire "in loco" le scorie industriali di Crotone. «Alla Regione Calabria - riporta una nota a firma del dirigente - le verifiche eseguite in ordine alle discariche hanno accertato l’impossibilità tecnica di ottemperare alle prescrizioni del Paur» in quanto «la discarica Sovreco è l’unica sul territorio nazionale a poter ricevere quel tipo di rifiuti, avendone peraltro capacità sufficiente, senza necessità di ulteriori allargamenti, come certificato» anche dall'Ispra, dal commissario straordinario della bonifica di Crotone, Emilio Errigo, dall'Arma dei carabinieri. Non solo. Perché «a questo - si legge ancora nel comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - deve essere allineato il piano regionale dei rifiuti e a questo deve essere subordinato anche il Paur della Regione Calabria che, evidentemente, deve avviare il procedimento di modifica del vincolo in esso contenuto, adeguandosi all’iter normativo ed amministrativo condiviso» dallo stesso Mase. Infine, Proietti ricorda che le recenti disposizioni comunitarie limitano lo spostamento dei rifiuti da smaltire in quanto si tende a prediligere gli impianti di prossimità al fine di evitare il cosiddetto "turismo delle scorie".