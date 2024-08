Scuola, il sostegno in Calabria: prof raddoppiati. Da 4 a 8mila posti in deroga

È stato rafforzato l’organico dei docenti di Sostegno che saranno in servizio nelle scuole cosentine e calabresi da settembre. L’Ufficio scolastico regionale ha integrato il contingente assegnato per l’anno scolastico 2024/2025, pari 4.661 posti in organico di diritto, compresi 193 di potenziamento di Sostegno, con ulteriori 4.179 posti in organico di fatto.

S’è trattato d’una decisione figlia delle «richieste dei Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della regione Calabria – è spiegato nel provvedimento dell’Usr – acquisite agli atti di questo Ufficio, di ulteriori posti di sostegno in aggiunta ai posti istituiti in organico di diritto, per sopperire ad urgenti necessità per la presenza di alunni con disabilità cui garantire il diritto allo studio». Complessivamente, quindi, il totale dei posti di Sostegno stabiliti per gli istituti calabresi nel prossimo anno scolastico, tra organico di diritto e organico di fatto, ammonta a 8.840 cattedre. Alle quali se ne aggiungeranno sicuramente altre nei prossimi mesi con ulteriori integrazioni dei posti in deroga a seguito sempre di richieste delle famiglie degli studenti disabili, raccolte dai dirigenti scolastici e poi dagli Uffici scolastici provinciali. Ovviamente sempre in presenza della documentazione necessaria a motivare la presenza in classe del prof di Sostegno. Durante lo scorso anno, a esempio, sono arrivate integrazioni ai posti di in deroga sino alla primavera inoltrata, con nuove nomine di supplenti. Le cattedre in deroga sono quelle che non è possibile destinare alle immissioni in ruolo, ma che possono essere affidate solamente con supplenze.