Panico nella Cittadella regionale a Catanzaro, dipendente con disabilità intrappolato in un ascensore... non funzionante

Un dipendente disabile del Dipartimento “Economia e Finanze”, nella giornata di ieri, è rimasto bloccato all’interno di un ascensore della Cittadella regionale. A evidenziare l'increscioso episodio è il dirigente del CSA-Cisal Gianluca Tedesco: «Dopo aver preso l’impianto elevatore dal piano 8, il malfunzionamento si è verificato fra il sesto ed il quinto piano. Per fortuna il collega in sedia a rotelle, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, non era solo al momento del blocco ma era in compagnia di un altro lavoratore dello stesso Dipartimento, che ha immediatamente provato ad attivare il sistema di allarme, ma invano. Nulla ha funzionato e i due malcapitati sono rimasti di fatto bloccati all’interno dell'ascensore. Davanti al triste scenario, dopo aver realizzato la difficoltà a lanciare i soccorsi, i due dipendenti hanno iniziato ad urlare e a dare pugni alle porte dell’ascensore, con la speranza di farsi sentire ed essere tirati fuori. Trascorsi circa venti interminabili minuti, i lavoratori del sesto piano, sentendo le grida, sono corsi in aiuto e hanno chiamato i soccorsi che sono, finalmente, intervenuti. I malcapitati sono fortunatamente rimasti indenni, ma corre l’obbligo di pensare ai rischi di un caso del genere, soprattutto per il collega disabile. Ha destato preoccupazione il fatto che non sia scattato l’allarme. Alla luce di quanto avvenuto, sarebbe giusto che il dipendente disabile, piuttosto che essere costretto a recarsi presso gli ascensori laterali, possa accedere direttamente a quelli centrali, a pochi passi anche dal parcheggio interno della sua auto usufruendo degli elevatori riservati ad assessori, consiglieri e al presidente della Giunta. Pensiamo che il presidente Occhiuto, con la sua sensibilità, possa dare l’input affinché al collega disabile sia consentito l’accesso all’ascensore più vicino. Quello odierno è l’ennesimo episodio che dimostra che molti ascensori della Cittadella regionale non sono perfettamente funzionanti».