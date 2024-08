Siccità, Occhiuto: "in Calabria interventi mai fatti in passato"

La dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità in Calabria «ci offre la possibilità di ottenere delle risorse, ma soprattutto la possibilità di attivare delle procedure accelerate per il revamping dei pozzi, perchè in questo settore per troppi anni gli interventi infrastrutturali necessari a mitigare il rischio della siccità sono stati lasciati nei cassetti, a volte c'è una burocrazia che li rende oggettivamente complicati». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine di un incontro nella sede della Giunta a Catanzaro. «La dichiarazione dello stato in emergenza - ha proseguito Occhiuto - ci consente anche di intervenire sui tempi per affrontare in emergenza un tema che si potrebbe affrontare in regime ordinario se le riforme nell’idrico - come quelle che stiamo facendo noi - fossero state fatte vent'anni fa».

Siccita': Occhiuto, in Calabria interventi mai fatti in passato