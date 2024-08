Assegnazione di alloggi popolari in Calabria, illustrata la proposta di modifica della Legge

Si è tenuta a Reggio Calabria la riunione del comitato regionale dell'ANIA, un evento significativo per il territorio che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali. Durante l'incontro, il Dott Vincenzo Leotta ,responsabile ANIA della città metropolitana di Reggio Calabria, ha illustrato la proposta di legge per la modifica e l'integrazione della legge 32/96, che regola l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) ,promossa dal gruppo consiliare del Partito Democratico.

Il Segretario Regionale dell'ANIA, Dott. Emanuele Cannistrà, ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di una riforma che possa rispondere in modo più adeguato alle esigenze abitative della popolazione. Cannistrà ha auspicato che, alla ripresa delle attività della Commissione Competente e del Consiglio Regionale, si possa procedere rapidamente alla discussione della proposta di legge.

Inoltre, Cannistrà ha ribadito la disponibilità dell'ANIA a collaborare attivamente nella fase di esame della proposta, offrendo il proprio contributo per migliorare e perfezionare la normativa. Questa apertura al dialogo e alla collaborazione dimostra l'impegno dell'ANIA nel sostenere iniziative legislative che possano avere un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini.

La riunione ha rappresentato un momento di confronto e di condivisione di idee, con l'obiettivo di rendere il sistema di assegnazione degli alloggi ERP più equo e trasparente. La proposta di modifica della legge 32/96, se approvata, potrebbe portare a significativi cambiamenti nelle modalità di accesso agli alloggi pubblici, rispondendo alle crescenti necessità abitative della comunità.

La comunità attende con interesse gli sviluppi futuri, confidando in un iter legislativo rapido ed efficace che possa portare a risultati concreti e benefici per tutti.