Mutui per salvare le scuole, Corbelli s'appella al ministro Giorgetti: “In Calabria ce ne sono 31”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, s'appella al ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, chiedendogli di “riattivare subito i mutui BEI per salvare le 1000 nuove scuole in costruzione in Italia (di cui 31 sono quelle calabresi), i cui lavori sono fermi da oltre 4 anni, causa pandemia, per i mancati interventi dei precedenti ultimi due esecutivi, Conte e Draghi, e per i ritardi di alcuni Comuni. "Le importanti opere sono bloccate perché non essendo state completate nei tempi previsti", si legge in una nota di Corbelli, "i finanziamenti (in parte già spesi) sono scaduti e perciò inutilizzabili. Per riaprire i cantieri è necessario riattivare questi mutui. Compito questo che spetta adesso al MEF e al ministro Giorgetti (che deve dare l’ok al decreto di rifinanziamento) che continua a interloquire con il MIUR e il ministro dell’Istruzione, Valditara, per la soluzione di questo problema, ma senza ancora arrivare ad un risultato concreto. Si faccia presto e si riaprano subito i cantieri per l’ultimazione delle nuove, importanti, moderne, antisismiche e sicure opere scolastiche”.