Nuovo status per Calabria Verde. Ma la “privatizzazione” divide

Grandi manovre attorno a Calabria Verde. La Giunta regionale è intenzionata ad accelerare sul progetto annunciato un anno fa e finalizzato alla trasformazione dell’organismo: da ente pubblico non economico a ente pubblico economico. E anche se la riunione inizialmente convocata in Cittadella per il 7 agosto è stata rinviata a settembre per il “niet” dei sindacati - insospettiti da questa fretta di chiudere l’operazione nel cuore dell’estate - il lavoro preparatorio dell’assessore Marcello Minenna va avanti.

In buona sostanza, con il “sì” al cambio, Calabria Verde, che oggi conta complessivamente più di 3.700 dipendenti tra forestali e sorveglianti idraulici, oltre a 500 amministrativi del comparto pubblico, sarebbe sottoposta alle regole del diritto privato, continuando a svolgere servizi tipici delle attività di interesse pubblico, come lo scambio di beni e servizi, ma in un regime concorrenziale con le altre imprese operanti sul territorio.

Convincere i sindacati della bontà dell’operazione non sarà semplice perché nell’ultima riunione dell’attivo unitario di Cgil, Cisl e Uil è stata ribadita la netta contrarietà alla trasformazione della natura giuridica di Calabria Verde. I timori sono legati soprattutto ad un indebolimento delle tutele per i lavoratori, soprattutto per quelli che dovranno rimpiazzare i più anziani vicini alla pensione.