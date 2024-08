Aggressioni, suicidi e sovraffollamento, carceri calabresi come una “polveriera”

Più in generale, sono parecchi i cosiddetti “eventi critici” registrati nel circuito penale calabrese. Il documento riporta dati che lo stesso Muglia definisce «impressionanti»: da inizio anno sono stati registrati 5306 eventi critici di cui, oltre ai 3 suicidi, 80 tentati suicidi, 225 atti di autolesionismo e 75 aggressioni fisiche. La relazione include tra gli eventi critici anche le sanzioni disciplinari, i danneggiamenti, le proteste, le occasioni in cui si è reso necessario trasferire in ospedale, con o senza ricovero, i detenuti, e molte altre voci che concorrono a comporre un così elevato numero di casi rilevanti ai fini dell’analisi.

Il Garante regionale per i diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà, Luca Muglia , ha presentato, ieri, la sua relazione sui primi sei mesi del 2024. L'analisi include una panoramica dettagliata degli eventi critici registrati, dello stato in cui versano le strutture penitenziarie e delle attività e condizioni dei detenuti all'interno di tali istituti.

Com’è facile immaginare, anche i dati sul sovraffollamento carcerario non sono incoraggianti: gli istituti penitenziari calabresi presentano una capacità regolamentare complessiva di 2.711 posti, mentre i detenuti presenti sono 2.998, determinando un indice di sovraffollamento medio del 114,78%. La situazione più grave si registra a Castrovillari, con un tasso di occupazione del 136%, mentre Catanzaro si ferma al 97%.

Il sovraffollamento ha numerose conseguenze negative sia per i detenuti che per il personale penitenziario. Nei dodici istituti penitenziari della Calabria, la presenza di un numero di detenuti superiore alla capacità regolamentare comporta: condizioni di vita difficili per i detenuti, costretti a vivere in spazi ridotti e spesso in condizioni igieniche inadeguate; aree comuni e di socialità insufficienti; aumento degli eventi critici rispetto al 2023; difficoltà nella gestione del personale che di per sé è già in significativa carenza di organico.

Proprio sulla carenza d’organico, i numeri chiariscono meglio la situazione: la Casa circondariale di Catanzaro fa segnare un -86 unità rispetto all’organico previsto, che sarebbe di 470. È la situazione più grave, in valore assoluto, in regione, ma anche in tutti gli altri istituti detentivi si registra un segno negativo nel confronto tra dotazione organica effettiva e dotazione organica prevista.