Terremoto in Calabria: ecco perché la scossa è stata avvertita in altre tre regioni

Il terremoto che ha colpito stasera la provincia di Cosenza, con una magnitudo di 5.0, è stato avvertito distintamente non solo in tutta la Calabria, ma anche in parte della Puglia, in diverse zone della Basilicata e persino a Messina, in Sicilia.

Dettagli del terremoto

L'epicentro del sisma è stato localizzato vicino a Pietrapaola, a una profondità di 21 chilometri. La scossa ha spinto molte persone a lasciare le proprie abitazioni e scendere in strada per precauzione. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi a persone o cose​​.

Perché è stato avvertito a grandi distanze?

La percezione del terremoto su un'area così vasta è dovuta a vari fattori geologici: