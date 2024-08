Scuola ed esami di maturità, i voti più alti in Calabria: il 12,4% diplomato con 100

Sono gli studenti delle regioni del Sud ad avere conseguito la maturità con i voti migliori: se in Lombardia, Trentino, Veneto, per fare alcuni esempi, i maturati con 100 e lode sono poco più dell’1% (0,2 in Valle d’Aosta), le percentuali sono decisamente più alte in Calabria (5,4%), Puglia (5,1%), Sicilia (4,2%). Per quanto riguarda i diplomati con 100, la Calabria è l'unica regione che segna una percentuale a due cifre: 12,4%. Bene anche in Puglia (9,9), Sicilia (9,8), Campania (9,2), doppiando regioni come la Lombardia dove i diplomati con 100 sono stati il 4,3% o il Piemonte (5,4%), Veneto (5,1). E’ quanto risulta dai dati pubblicati dal ministero per l’Istruzione e il Merito.