Sanità Calabria, 100 incarichi di medici convenzionati di medicina generale e libera scelta: conclusa prima fase assegnazione

Si è conclusa oggi la prima fase dell’assegnazione da parte del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria di 100 incarichi per i medici convenzionati di medicina generale e di libera scelta per la copertura di zone carenti.

Si tratta, nello specifico, di 74 medici di base e di medicina generale, 13 di continuità assistenziale e 13 pediatri di libera scelta risultati idonei nella graduatoria elaborata dal Dipartimento guidato dal dirigente generale, Tommaso Calabrò.

“Il settore di Medicina convenzionata e Continuità assistenziale – ha spiegato Calabrò – ha provveduto ad assegnare gli incarichi convenzionali, mentre le Aziende sanitarie provinciali li conferiranno. Le sedi non ancora assegnate saranno oggetto di immediata pubblicazione di avviso per i medici iscritti ai corsi di formazione in Medicina Generale, programmati dalla Regione, ad oggi circa 300. L’Amministrazione conta su queste nuove forze per completare, prima del prossimo autunno, gli incarichi residui per l’anno 2024. Un ulteriore tassello che si aggiunge all’azione di impulso del presidente della Regione Roberto Occhiuto”.