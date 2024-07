Protezione civile Calabria, ok della Giunta al potenziamento della colonna mobile

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il progetto di integrazione della colonna mobile di Protezione civile regionale.

La colonna mobile è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita dall’insieme di uomini, attrezzature e procedure operative per gli interventi in ambito regionale nonché, previa attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Pertanto, con il progetto di integrazione approvato oggi, la colonna mobile della Protezione civile della Regione Calabria sarà potenziata con ulteriori mezzi e attrezzature utili a completare la dotazione organico/strumentale. L’obiettivo è di migliorare gli standard qualitativi e organizzativi in fase di risposta alle emergenze, anche in rapporto alle esigenze di collocazione delle risorse di protezione civile in poli logistici dislocati sul territorio regionale.

È stato, poi, istituito, su indicazione dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, il Tavolo regionale per la programmazione di interventi a supporto delle persone sorde, affette da ipoacusia e sordocieche.