Liste d'attesa: in Calabria ottime risposte, ma dubbi sui dati

La Calabria è tra le poche Regioni in Italia a garantire ai propri cittadini quasi tutte le visite mediche nei tempi previsti dalla legge. È quanto emerge da un’indagine effettuata da Cittadinanzattiva. L’indagine ha analizzato i dati relativi a sei prestazioni campione. Per ciascuna di esse sono stati valutati i tempi di attesa per ciascuna delle classe di priorità definite dal Piano Nazionale Governo Liste di attesa.

I tempi nelle tre Asp sono eccellenti: a Reggio Calabria, qualunque sia la classe di priorità, basta 1 solo giorno per ottenere una visita oncologica o ginecologica. A Catanzaro, se si ha una ricetta per una visita con priorità 'Brevè, cioè da erogare entro 10 giorni, in 1 giorno si ottiene una visita oncologica, in 2 una ginecologica, in 3 un’ecografia addome, in 4 giorni una visita cardiologica, in 5 una visita pneumologica. Gli unici ritardi si riscontrano nella Asp di Vibo Valentia per alcuni esami programmati, da eseguire entro 120 giorni: la prima visita ginecologica (eseguita in 167 giorni); l’ecografia addome (138 giorni); la mammografia (230 giorni).