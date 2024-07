Scuola in Calabria, concorsi Pnrr nel vivo. Ma c’è lo strascico 2018 e 2020

Sono in pieno svolgimento gli esami orali dei concorsi finanziati grazie ai fondi del Pnrr. Tracce arrivate, un giorno per preparare la lezione, pomeriggi di fuoco e notti insonni per essere pronti di fronte alla commissione. Sono molti i prof coinvolti, anzitutto per l’elevato numero (87%) dei promossi allo scritto che, però, considerati i pochi posti disponibili, dovranno essere tagliati all’orale. Ma al loro fianco ce ne sono numerosi altri che sono ancora nelle Graduatorie di merito (Gm) di concorsi precedenti. In Calabria, a esempio, in merito ai concorsi del 2018 risultano 10 aspirati ancora inseriti nella Gm per quanto riguarda la classe di concorso Adss, cioè il Sostegno nelle scuole superiori. E la posizione dell’ultimo immesso in ruolo è la 233. Ancora, 21 precari in graduatoria nella classe di concorso A017 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), 60 nella A045 (Scienze economico-aziendali) e addirittura 355 nella classe di concorso dei record A046 (Scienze giuridico-economiche). Sono 146 ancora in attesa per l’immissione in ruolo nella scuola Primaria in Calabria. Mentre per quanto riguarda le selezioni del 2020, 1 ancora nelle Gm per la classe di concorso B028, 5 per la A048 (Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado e II grado), 75 nella A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), 1 nella A064 (Teoria, analisi e composizione), 15 nella AB24, 34 nella AB25, 10 nella AF55, 1 nella B028.