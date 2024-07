Emergenza idrica in Calabria, il commissario Dell’Acqua: «La siccità al Sud paragonabile a quella della Catalogna»

«La situazione si è capovolta. Al Nord piove e i laghi sono a livelli record, con tanta neve, mentre e al Sud c'è una scarsità idrica che si avvicina a quella della Catalogna, in Spagna. Dove, ricordo, non è piovuto per tre anni. Per lo scenario futuro - quando dico che i bilanci idrici sono necessari e urgenti - dico una cosa che sembra una banalità ma non lo è. Questo perché ho visto che in questo momento non vengono redatti e applicati in maniera specifica». Così si è espresso Nicola Dell’Acqua, commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ieri in audizione in commissione Ambiente della Camera sulle tematiche concernenti il fenomeno della scarsità idrica nelle Regioni meridionali e insulari e l'adozione di interventi per fronteggiare tale situazione. «Un bilancio idrico che - ha aggiunto - per norma comunitaria devono fare le autorità di distretto": loro "dovrebbero pianificare la risorsa idrica dalle sorgenti alle foci dei fiumi con un’unica visione, devono realizzare bilanci idrici e lo devono fare in urgenza e non perdersi in tecnicismi, facendoli approvare, intanto, con i dati che si hanno per andarli ad approfondire col tempo. Non mi posso sentire dire che non si fanno bilanci idrici perché sono difficili da fare».