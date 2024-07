Corey Comperatore: era calabrese l'ex vigile del fuoco ucciso nell'attentato a Trump

La figlia Allyson lo ha descritto come "il miglior padre che una ragazza possa mai desiderare." Ha raccontato che, quando sono iniziati gli spari, l'uomo le ha protette gettandole a terra. "Ci amava davvero così tanto da prendere una pallottola per noi," ha scritto su Facebook. "E non voglio altro che piangerlo e dirgli grazie."

Helen, moglie di Comperatore, ha definito il marito un "supereroe della vita reale" e ha espresso il suo dolore sui social media: "Ieri, quello che doveva essere un giorno emozionante per mio marito, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia. È morto da eroe che è sempre stato."

Secondo un testimone oculare intervistato da NBC News, Comperatore è stato colpito alla testa, probabilmente trovandosi sulla traiettoria del fuoco incrociato tra l'attentatore e gli agenti che proteggevano Trump. Il testimone ha riferito di aver visto la vittima cadere a terra. Comperatore era seduto su una tribuna a sinistra del podio dove Trump stava parlando.

La comunità e la famiglia di Corey Comperatore, con forti legami alla Calabria, sono in lutto per la perdita di un uomo che viene ricordato come un vero eroe, caduto mentre cercava di proteggere i suoi cari in un momento di terribile violenza.