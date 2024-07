Lettino e ombrelloni ma non soltanto: Tropea è la più cara

Spetta a Tropea il primato dei lidi più cari nel territorio calabrese. Questo quanto emerge dall’indagine di Federconsumatori Calabria per l’estate 2024. Uno studio che l’associazione ha avviato anche quest’anno, per accendere i riflettori sul costo dei servizi degli stabilimenti balneari nella regione.

Per valutare l’andamento dei costi dei servizi balneari, Federconsumatori Calabria ha deciso di campionare un numero maggiore di Comuni, compresi tutti quelli con Bandiera blu, e di stabilimenti. L’indagine, infatti, ne ha interessati 28, otto in più rispetto al 2022, dislocati in tutte le province e distribuiti fra la costa jonica e quella tirrenica. Sul totale, 18 sono i comuni interessati con Bandiera blu 2024.

La “Perla del Tirreno” si conferma la località turistica della Calabria con il servizio spiaggia più caro: da sabato 10 a sabato 17 agosto 2024 (8 giorni) fino a 480 euro che diventano 560, incluso il costo di 10 euro giornalieri per il parcheggio convenzionato, con un incremento di prezzo del 17% sul 2022. Un dato molto al di sopra della media di aumenti tendenziale nazionale del 3%.

Tutto esaurito nel 17% Sono state prese a campione le offerte di 77 stabilimenti balneari, 21 in più rispetto al 2022, sulla base delle proposte rilevate nei giorni del 3 e 4 luglio per il servizio di un ombrellone e due sdraio. Al monitoraggio, hanno risposto il 99% degli stabilimenti balneari, mentre per uno solo si è acquisita la proposta dal sito online.

A distanza di poco più di mese dalla data della richiesta del servizio spiaggia richiesto sempre per otto giorni, dal 10 al 17 agosto, il 26% degli stabilimenti campionati, pari a 20, ha dichiarato il tutto esaurito, +9% sull’indagine 2022, e, di questi, 13 lidi, pari al 65%, ricadono su spiagge con Bandiera blu 2024. Inoltre, dei 57 stabilimenti con offerte ancora disponibili, solo 10 hanno dichiarano disponibilità nelle prime file, pari al 17,5%, con uno +0,5% sul 2022.