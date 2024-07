Crisi senza fine per i tirocinanti calabresi. Occhiuto pronto a incontrare Zangrillo

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, è pronto ad incontrare il Ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, per discutere della “scottante” questione dei tirocinanti calabresi. L’annuncio arriva dalle organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl. e Uil e che proprio nei giorni scorsi hanno avuto un incontro con il governatore calabrese. L’obiettivo è individuare finanziamenti ad hoc che incrementino quei 5 milioni di euro messi sul tavolo per i contratti della durata di18 mesi a 18 ore settimanali, che purtroppo non bastano per garantire un futuro stabile ai circa 4.200 Tis. Infatti, di milioni ce ne vorrebbero 65. Fatto sta che questa forza lavoro è importante per i comuni. Infatti, il 90 per cento di loro opera negli enti locali.

«Nel corso dell’incontro con il presidente Occhiuto - si legge in una nota Cgil, Cisl e Uil - state sostenute con forza le rivendicazioni sindacali che Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e UiltempUil ripetono da mesi: non più proroghe di sussidi ma lavoro vero, tramite una contrattualizzazione che riconosca la vera natura dell’attività svolta dai 4.200 tirocinanti nelle amministrazioni che li ospitano da ormai oltre un decennio. Per questo, come hanno insistito le organizzazioni sindacali confederali, si rende oggi più che mai necessario un tavolo ministeriale che possa dare attuazione alle norme sin qui approvate, soprattutto con il reperimento di fondi sufficienti alla contrattualizzazione dell’intera platea».