Calabria, il Pil trascina l’occupazione: per Confartigianato nel primo trimestre dell’anno 9mila assunti in più del 2023

Il Mezzogiorno è un luogo da cui poter partire per cercare di raccontare cosa stia realmente accadendo all’economia del paese. Un cambio di paradigma sorprendente. Non c’è più il Nord che vola e il Sud che arranca col fiatone. La narrazione più recente conferma quei segnali di ripresa che sono stati già notati da Istat e Svimez e che Confartigianato, adesso, mette in fila nel report sulle tendenze del primo semestre del 2024. Luci che brillano anche in Calabria grazie alle esportazioni che crescono, a un Pil stabilmente positivo e all’inflazione in frenata. Indicatori che si combinano all’interno di un profilo che rivela anche un passo diverso nell’occupazione. E ha il suo peso anche la “Decontribuzione Sud” appena prorogata fino a fine anno, che ha stabilizzato i contratti e favorito i nuovi contratti. Ma la via della ripresa rimane un passaggio obbligato tra dune e pietre d’inciampo. E sia il presidente regionale di Confartigianato, Roberto Matragrano, sia il segretario, Silvano Barbalace, sono prudenti: «Lle difficoltà di reperimento del lavoro, il caro tassi e la lenta ripresa del turismo post-pandemia richiedono interventi mirati e politiche di supporto per le imprese calabresi».